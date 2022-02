Analyysi: Tanssin talo aukeaa vuosikymmenien odotuksen jälkeen – täytetäänkö Suomen uusimman teatterin suuri katsomo Erkkojen rahoilla?

Tanssin taloa on odotettu pitkään. Siitä haaveileminen aloitettiin jo 1930-luvulla, mutta asia nytkähti eteenpäin toden teolla vasta hieman yli kymmenen vuotta sitten, kun tanssitaiteilijat perustivat idean ympärille yhdistyksen. Tanssilta on puuttunut Suomessa oma, yhteinen tanssille suunniteltu esiintymistila, ja nyt tilanne muuttuu. Ruotsissa sama keskustelu käytiin paljon aiemmin, ja Tukholman Tanssin talo avattiin jo 1990-luvun alussa. Suomi on lämmennyt hitaasti tanssitaiteen aseman vahvistamiseksi.