Moni tuo lumisen autonsa kauppakeskuksen parkkihalliin sulamaan – kikka, jolle kauppakeskusjohtajat eivät näe estettä

Valtteri-lumimyrskyn jäljiltä pääkaupunkiseudun kauppakeskusten parkkihalleissa on näkynyt tavallista enemmän lumipalloa muistuttavia autoja. Lämmitetyssä parkkihallissa auto sulaa muutamassa tunnissa, ja tämä ei ole jäänyt kaupunkilaisilta huomaamatta.

– Tulin syömään toiselle työmaalle siirtyessä ja tässä on samalla hyvä sulatella autoa.

Lumisia autoja on, mutta ei ongelmaksi asti

– Olen tällaisesta kyllä kuullut. Nyt meillä on tosiaan ollut paljon lätäköitä autohallissa, kun kaikki sisään tulevat autot ovat olleet enemmän tai vähemmän lumessa.

Hatakan mukaan autoja ei ole kuitenkaan ollut ongelmaksi asti. Hän arvelee, että toimintamalli on yleisempi keskustassa kuin lähiöiden automarketeissa.

– Meillä on parkkipaikkoja niin paljon että kaikille kyllä riittää. Jos joku haluaa lumisen auton tuoda tänne niin siitä vaan. Valtaosa käy samalla kuitenkin vaikkapa kaupassa tai kahvilla.

Pasilan Mall of Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa viime päivinä lumisia autoja on näkynyt jonkin verran tavallista enemmän.