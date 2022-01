Ylen uudeksi Afrikka-kirjeenvaihtajaksi on valittu Pasi Toivonen, joka haluaa tuoda afrikkalaisten äänen kuuluviin

Ylen uudeksi Afrikka-kirjeenvaihtajaksi on valittu toimittaja Pasi Toivonen, 61. Toivonen aloittaa tehtävässä 1. huhtikuuta. Hänen asemapaikkansa on Kenian pääkaupungissa Nairobissa.

Afrikka on valtava manner ja sen merkitys kansainvälisessä taloudessa ja politiikassa kasvaa. Siksi Yle haluaa vakiinnuttaa Afrikan järjestelmällistä seurantaa kirjeenvaihtajan nimittämisellä.

Tällä hetkellä Toivonen työskentelee Yle Perjantai -televisio-ohjelman ja Perjantai-dokkarien tuottajana. Aiemmin hän on toiminut Ylessä eri rooleissa muun muassa tv-uutisissa, Ajankohtaisessa kakkosessa, A-studiossa ja Nenäpäivässä. Koulutukseltaan Toivonen on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta.

Toivosella on laaja kokemus Afrikasta useiden vuosikymmenten ajalta. Hän on vieraillut mantereella yhteensä 17 kertaa muun muassa toimittajana, kehitysmaakauppa-aktivistina, mediakouluttajana ja turistina.

Hän on kouluttanut somalialaisia toimittajia, kuvaajia ja leikkaajia Mogadishussa sekä toiminut aktivistina Suomi-Ghana-ystävyysseurassa ja Tampereen kehitysmaakaupassa.

Kysyimme Toivoselta, millaisia odotuksia ja näkemyksiä hänellä on Afrikan-komennukseen liittyen.

Pasi Toivonen kävi työmatkalla Etelä-Etiopiassa kuvaaja Jussi Mansikan kanssa vuonna 2005. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Mitä ajattelet uudesta tehtävästäsi Ylen Afrikka-kirjeenvaihtajana?

Minusta on hienoa, että Yleisradio laittaa lisää pelimerkkejä Afrikan seurantaan. Olen todella iloinen siitä, että pääsen jatkamaan Ylen aiempien Afrikka-kirjeenvaihtajien töitä.

Edeltäjäni Ylen Afrikan-toimittaja Liselott Lindström teki erittäin hyvää työtä ja on saanut katsojilta, kuulijoilta, lukijoilta ansaitut kiitokset. Aion jatkaa työtäni Afrikassa Lindströmin viitoittamalla tiellä.

Haluan tehdä työssäni näkyväksi Afrikan isot asiat ja kehityskulut niin, että afrikkalaisten ihmisten oma ääni kuuluu jutuissani.

Ajattelen vahvasti, että Afrikan tulevaisuus on afrikkalaisten omissa käsissä. He itse muokkaavat mantereen tulevaisuuden. Ja se vaikuttaa meihin kaikkiin tällä pallolla tosi isosti, koska kaikki globaalit asiat tapahtuvat myös Afrikassa.

Yksi ihminen ei pysty kattamaan Afrikan 54:ää valtiota ja miljardia ihmistä siten, että kaikki tulisi hoidettua. Pitää valikoida kiinnostavimmat ja tärkeimmät jutunaiheet. Täytyy liikkua myös esimerkiksi ranskankielisessä Afrikassa, joka on meille vähän kielellisistä syistä tuntemattomampi.

Pasi Toivonen kuvasi Nenäpäivän keikalla, kun toimittaja-juontaja Mikko "Peltsi" Peltonen keskusteli lasten kanssa Sierra Leonessa vuonna 2008. Kuva: Victor Fornah

Mitkä ovat Afrikan tärkeimmät kehityskulut, joista haluat kertoa suomalaisille?

Afrikkaa ei pitäisi ajatella vain sen kautta, kuinka me suomalaiset siellä toimimme, kuinka me autamme, kuinka meidän yhtiöt tekevät asioita. Pitää saada afrikkalaiset itse keskiöön. On selvästi nähtävissä, että tietty Afrikan uusi oma itsetunto on kasvamassa.

Tämä Afrikan nouseva itsetunto on mielestäni keskeinen. Muita tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, kaupungistuminen sekä jihadismin asema. Monessa paikassa Afrikassa on vaikea tilanne sen takia, että on islamistisia ryhmiä, jotka horjuttavat valtioita.

Mitä on syytä pitää mielessä, kun työskentelee kirjeenvaihtajana Afrikassa?

Olen ollut vuosia mukana Ylen Nenäpäivässä inserttien tekijänä ja juontajana. Olen hyvin tietoinen kritiikistä, mikä kohdistuu tällaiseen hyvää tarkoittavaan auttamiseen ja siihen, millaisella asenteella sitä tehdään. Tämä kritiikki on otettava tosissaan ja yksiulotteiseen köyhyyskuvastoon Afrikasta pitää suhtautua kriittisesti.

Ei tietysti pidä sulkea silmiään siltä, että Afrikassa on myös hyvin paljon ongelmia. Kysymys on siitä, miten suhtaudumme kumppaneihin ja ihmisiin Afrikassa. On tärkeää, että arvostus pysyy mukana aina. Meidän on kohdattava afrikkalaiset tasavertaisina, silmän tasalta.

Yle Afrikassa ja muualla maailmassa Yleisradiolla on ollut kirjeenvaihtajia Afrikassa 1970-luvun lopusta 1990-luvun alkuun. Sen jälkeen Yle on seurannut Afrikan tapahtumia freelance-toimittajien jutuissa ja omien toimittajien matkoilla. Ylellä on Afrikka-kirjeenvaihtajan lisäksi kuusi muuta kirjeenvaihtajaa ja toistakymmentä toimittajaa eri puolilla maailmaa.