Boris Johnson sai raportin Downing Streetin juhlista, mutta onko se vesitetty versio – pääministerin odotetaan kommentoivan kello 17.30

Britannian pääministerin Boris Johnsonin puutarhajuhlia koskevasta tutkimusraportista on toimitettu "ajantasaistettu" versio pääministerille.

Raportin on laatinut sisäistä tutkintaa johtava hallintovirkailija Sue Gray . Toistaiseksi on epävarmaa, mitä Grayn raportin tämänpäiväinen versio sisältää, mutta pääministeri Johnson aikoo kommentoida sitä myöhemmin tänään.

Epävarmuus raportin sisällöstä johtuu erityisesti siitä, että Lontoon poliisi on avannut omat tutkimuksensa pääministerin virka-asunnon Downing Street 10:n puutarhajuhlista.

Johnsonin pahin kriisi pääministerinä

Downing Streetillä on järjestetty koronarajoitusten aikana juhlia, joissa on ollut kymmeniä vieraita. Osaan juhlista on kokoonnuttu "omat pullot mukaan" -periaatteella.