Riku Siivosen kolumni: Työ on turhaa, koska masentunutkin osaa rapsuttaa

Jokaiselle pitäisi olla itsestään selvää, että työ elämämme keskeisenä määrittäjänä on aikansa elänyt, tuhoisa ajatus. Siksi väkivallan jälkeen pahinta mitä voi lapselle tehdä on kysyä: ”Mikä sinusta tulee isona?” Sillä kysymyksellä iskostat hänen päähänsä, että vain ammatti pelastaa, vain se on tärkeää.