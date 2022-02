Onttolan alokkaista moni aloitti asepalveluksen karanteenissa, mutta nyt koronatilanne on helpottanut – katso tunnelmat kasarmilta

Alokas Elias Karhisen asepalveluksen alku rajajääkärikomppaniassa Onttolassa on ollut repaleinen. Karhisen tupa asetettiin karanteeniin muutaman päivän kasarmilla olon jälkeen. Reilu pari viikkoa palveluksesta vierähti eristyksessä ja kotona.

– Odottelun ja karanteenin jälkeen on mukava päästä touhuamaan. Pääsee tekemään sitä, mitä tänne on tullut tekemäänkin, Karhinen summaa.

Yli 4000 varusmiehellä on todettu korona alkuvuodesta 2022.

Korona on kurittanut varuskuntia tammikuussa ja moni on aloittanut asepalveluksensa eristyksessä. Pääesikunnan tietojen mukaan varuskunnissa on alkuvuodesta 2022 todettu yli 4 000 koronatartuntaa varusmiehillä.