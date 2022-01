Tutkimus: Korona voi tarttua uudelleen hyvinkin pian, varsinkaan lieväoireinen omikron ei tuo kunnon vastustuskykyä

Lievä omikronin aiheuttama tauti vaikuttaisi antavan vain vähäisen immuniteetin uutta omikrontartuntaa ja rajallisen suojan deltatartuntaa vastaan. Tutkijoiden mukaan lievän omikronin antama immuniteetti on vain noin kolmasosa rokotteisiin verrattuna.

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti sanoo, että vähäiseen immuniteettiin on kaksi syytä.

– Ensinnäkin tiedämme, että jos infektio on vähäoireinen ja vain ylähengitysteiden limakalvoilla, se ei nosta vasta-aineita samassa määrin. Toinen syy on se, että muihin variantteihin verrattuna omikron on niille etäisempi serkku. Omikron-vasta-aineet eivät suojaa sen vuoksi niin hyvin muita variantteja vastaan ja toisinpäin, Vapalahti selventää.