"Videon tekeminen vähän jännitti, varmaan 50 ottoa otin", sanoo Alina Timonen, 30 – digitaalisuus on mullistanut työhakemusten maailman

Timosen mielestä työnhaussa on vaikeinta, että saa hyvin tiivistettyä hakemukseen kaiken oleellisen.

Työnhakumenetelmät ovat viime vuosina mullistuneet ja työnhausta on tullut yhä digitaalisempaa.

Työnhakumenetelmät digitalisoituneet

– Töiden hakeminen on pikkuhiljaa digitalisoitunut, mutta korona-aika aiheutti todellisen digiloikan, kun ei voitu tavata kasvotusten. Videohakemuksilla voi tuoda hyvin persoonaa esiin ja säästää myös paljon työnantajan aikaa, sanoo omavalmentaja Anu Korhonen Jyväskylän Työllisyyspalveluista.

Rekrytointi on yrityksissä nykyisin usein ulkoistettu tai sitä hoidetaan etänä, eikä isoihin yrityksiin kannata lähetellä avoimia sähköpostihakemuksia, jollei niitä ole pyydetty.

– Erityisesti suurissa yrityksissä on kiire eikä ehditä enää vastaanottaa tai tietoturvasyistä voidakaan vastaanottaa sähköpostityöhakemuksia. Yrityksillä on usein omat tietoturvalliset hakujärjestelmät. Muuten kannattaa olla yhteydessä aktiivisesti yrityksiin sähköpostilla tai puhelimella ja kysellä etenkin hakemusten perään, kertoo Korhonen.

Videoissa persoonaa peliin

Hakuvideoiden tekeminen on vielä uutta ja moni kaipaa niiden tekemiseen apua.

Omavalmentaja Anu Korhosen mukaan videoiden tulisi olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Avoimessa videohakemuksessa on hyvä tuoda reippaasti persoonaa, osaamista ja työhistoriaa sekä koulutusta esiin.

– Yleensäkin videoissa tukka kannattaa kammata ja katsoa, että tausta on siisti. Pitää puhua selkein sanoin ja hymyillen sekä omaa persoonaa esiin tuoden. Pieni sanojen solmuun meneminen ei haittaa. Tervehtiminen ja hyvät käytöstavat ovat tärkeitä, sanoo Korhonen.

– Reippaita, ahkeria ja oma-aloitteisia on 90 prosenttia hakijoista. Jos niitä adjektiiveja haluaa käyttää, ne pitää myös osata perustella hyvin esimerkkien kautta. Kuten esimerkiksi: olen usein saanut hyvää palautetta siitä, että olen aina hoitanut työni ennen deadlinea.

Tärpeillä voi erottua

– Tärpit erottuvat ja jäävät mieleen. Esimerkiksi jos kissa sattuu hyppäämään syliin tai jos harrastaa jalkapalloa ja joku heittää jalkapallon samalla, kun puhuu videolle, sehän on vaan positiivista, kertoo Korhonen.

Videohaastatteluissa hakijalle lähetetään yleensä yhdestä neljään kysymystä, johon tulee vastata. Kysymykset on hyvä lukea huolella läpi, että tietää mihin vastaa.

– Jos ihminen ei tunnista itsessään mitään kehittämisen paikkoja, ei sekään ole hyvä juttu. Heikkouksista on hyvä kertoa kehittämisen kautta. Esimerkiksi olen aika temperamenttinen, mutta osaan jo tasata huippuja ja se tuo nykyisin työhöni vain draivia.

Työnhakuprosessi ammattimaista

Korhosen mielestä hifistelyllä on puolensa.

Rekrylähetyksiä livenä

Työnhausta on tullut Korhosen mukaan myös yhä ammattimaisempaa. Monissa paikoissa järjestetään erityisiä rekrytointikoulutuksia työnhakijoille.

TE-liveä on lähetetty netissä suorana viime syksystä saakka kahdesti viikossa.

– Nettilähteyksen takana on aina kirjallinen työpaikkailmoitus. Pitkä lista vaatimuksia voi tuntua työnhakijasta aika vaativalta. Tässä päästään pehmentämään työpaikkailmoitusta ja sanoittamaan tarvetta sekä kertomaan millainen työnantaja on, kertoo Reetta Uusitalo TE-liven juontaja ja tuottaja.

Uusitalon mukaan Jyväskylässä on työntekijöistä pulaa ICT-alalla. Pohjoisessa ja eteläisessä Keski-Suomessa on tarvetta puualan ja metallialan tekijöistä.

TE-livestä on saatu paljon hyvää palautetta ja se on lisännyt suosiotaan.

– Lähetys on helposti lähestyttävä. Jos on kyse esimerkiksi kokin paikasta, on meillä oikea ammattikokki kertomassa työstään, sanoo Uusitalo.