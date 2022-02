Haahkanaaraat päätyivät aiemmin minkkien tappamaksi, mutta nyt ne pesivät taas Hangon saaristossa

Minkkien ja supikoirien säännöllisellä pyytämisellä on onnistuttu edistämään lintujen pesimistä saaristossa.

Vuosikymmen sitten lajien havaittiin aiheuttavan niin paljon haittaa Hangon Tvärminnen alueella pesiville haahkoille, että tutkijat päättivät aloittaa vieraspetojen poistamisen. Haahkantutkimusalueella, joka on noin 15 neliökilometrin kokoinen, on 38 saarta. Niistä 24 on valittu yksityiskohtaisen haahkojen tutkimuksen kohdesaariksi.