Matkailukeskukset ovat tärkeitä vapautumispaikkoja seksuaalivähemmistöille – tutkija selvitti ei-heteroseksuaalien elämää Lapin pikkukylissä

– Oli sellaisia henkilöitä, joilla oli mennyt todella hyvin eikä koskaan ollut mitään ongelmia. He sanoivat, että he ovat jo nuoresta lähtien pussailleet ja kävelleet käsi kädessä kylän raitilla, eikä kukaan ole sanonut mitään. Osalla taas on ollut hyvinkin rankkaa, ja he ovat joutuneet kyläläisten kiusaamaksi vuosien saatossa.