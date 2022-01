Liettuan ulkoministeri Ylelle: Venäjän sotaharjoitus Valko-Venäjällä on vaarallinen, Lukašenka tehnee Putinin käskystä mitä tahansa

Juuri nyt seurattavaa on tätäkin lähempänä, Valko-Venäjällä, jossa Venäjä on käynnistämässä sotaharjoitustaan.

Liettuan ulkoministerin Gabrielius Landsbergisin mielestä Valko-Venäjän tapahtumia on syytä pitää tarkasti silmällä.

Helsingissä maanantaina vierailleen Landsbergisin mukaan Venäjä on tuonut Valko-Venäjälle sotaharjoitusta varten jo tuhansia sotilaita, joista osa on melko lähellä Liettuan ja Puolan rajaa.

– Se on todella vaarallinen harjoitus. Emme ole nähneet vastaavan kokoista harjoitusta 30 vuoteen, Landsbergis sanoo Ylen haastattelussa.

Venäjän ja Valko-Venäjän sotaharjoituksen on määrä alkaa myöhemmin helmikuussa.

Alue on strategisesti tärkeä koko Baltialle, koska maayhteys Puolasta Liettuaan on kapea maakaistale Kaliningradin ja Valko-Venäjän välissä. Kaistaletta kutsutaan Suwalkin käytäväksi.

Lukašenka tehnee mitä Putin käskee

Valko-Venäjällä valtaa pitävä Aljaksandr Lukašenka on liettualaisministerin mielestä niin lähellä Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia , että on vaikeaa puhua suvereenista maasta.

– Me tiedämme, että he toimivat käsi kädessä – tai voisin mennä vieläkin pidemmälle ja sanoa, että Lukašenka tekee todennäköisesti kaiken, mitä Putin käskee hänen tehdä.

Ukrainan rajalle joukkoja koonnut Venäjä on aiheuttanut tilanteen, jossa sen seuraavaa siirtoa voidaan vain arvailla.

Liettualaisministeri uskoo, että Putin voi pyrkiä aiheuttamaan epävakautta muuallakin kuin Ukrainassa. Ukrainassa tavoitteena voi olla hallinnon vaihtaminen – mutta kuten sanottua, kaikki on pelkkää arvailua.

Gabrielius Landsbergis on toiminut Liettuan ulkoministerinä joulukuusta 2020.

Landsbergis: Siirtolaiskriisi voi alkaa uudelleen

Landsbergis muistuttaa, että Valko-Venäjä on yrittänyt horjuttaa Euroopan vakautta myös hybridivaikuttamisen keinoin, minkä vuoden 2021 siirtolaiskriisi paljasti.

– On olemassa mahdollisuus, että jos Valko-Venäjän hallitus haluaa, he voivat käynnistää sen uudelleen.

Viime aikoina Valko-Venäjän kautta Liettuaan on pyrkinyt siirtolaisia viikoittain, mutta ei päivittäin. Vakautumisesta hän kiittää EU-maiden yhteistyötä.

– Tilanne on dramaattisesti erilainen kuin kesällä ja syksyllä, Landsbergis sanoo.

– En voi sanoa, että tilanne olisi normalisoitunut, mutta tilanne ei ole enää sama kuin ennen. Lennot eivät tuo enää uusia ihmisiä (Valko-Venäjälle). Tästä on kiittäminen alueen maita ja Euroopan unionia, joka oli aktiivinen.

– Tiedän, että tilanne on erilainen Latviassa. Jostain syystä siellä yrityksiä on paljon enemmän, Landsbergis sanoo.

Suomi päättää itse haupitseista

Liettuasta ei kuulu neuvoa siitä, miten Suomen pitäisi menetellä, mutta maa on tehnyt oman päätöksensä.

– Me teimme tämän päätöksen. Me tarjoamme välineitä Ukrainalle, koska se on velvollisuutemme, Landsbergis vastaa.