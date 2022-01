Oikeus kielsi kahden koirarodun jalostuksen Norjassa – Suomen Kennelliiton asiantuntija: Epäterve jalostus voi siirtyä kontrollin ulkopuolelle

Oslon oikeus on päättänyt tänään, että on eläinsuojelulain vastaista jalostaa englanninbulldoggeja ja cavalier kingcharlesinspanieleja. Asiasta uutisoi muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Oikeusprosessin takana on Norjan eläinsuojeluyhdistys, joka haastoi Norja kennelliiton sekä bulldog- ja cavalier kingcharlesinspanielien lajiliitot sekä kuusi kasvattajaa oikeuteen.

Päätös on lainvoimainen tästä päivästä alkaen.

Odotettu päätös

– Tässä haluttiin saada ennakkopäätös epäterveestä jalostamisesta ja siitä, missä oikein raja kulkee. Se, mikä yllätti on, että kyse ei ole rotukiellosta vaan siitä, että englanninbulldoggien ja cavalier kingcharlsesinspanielien kasvattaminen kennelliiton alaisuudessa rekisteröityinä koirina ei enää tämän jälkeen ole mahdollista, Sainio kommentoi oikeuden päätöstä.

Sainion mukaan tilanne avaa pari uudenlaista mahdollisuutta toimia, jotka kummatkin ovat huolestuttavia: On mahdollista, että rotuja aletaan kasvattamaan järjestäytyneen koiratoiminnan ulkopuolella, jolloin kontrolli ja terveystutkimusvaatimukset jäävät uupumaan. Toinen mahdollisuus on se, että koiria aletaan tuomaan ulkomailta.

Sainio sanoo itse kuitenkin vierastavansa norjalaisten valitsemaa oikeusjuttujen ja kieltojen tietä, sillä rodut eivät kuitenkaan häviä mihinkään. Eivätkä nyt kyseessä olleet rodut ole suinkaan ainoita, joiden tilannetta on syytä tarkkailla.

Toinen Norjassa jalostuskiellon saanut koirarotu on cavalier kingcharlesinspanieli.

Suomessa tilanne Norjaa parempi

Englanninbulldoggien tiukat terveysvaatimukset ovat suhteellisen tuoreita ja niitä on hiljan jatkettu. Ne ovat aiheuttaneet Suomessa sen, että rekisteröintimäärät ovat viime vuosina laskeneet. Se kertoo taas siitä, että englanninbulldoggeja ei yksinkertaisesti enää kasvateta entisessä määrin.

Cavalier kingcharlesinspanielin teveysvaatimukset ovat olleet voimassa useita vuosia. Tuomarointikoulutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota terveyteen, minkä takia Sainion mukaan rodun pään malli on alkanut palautua perinteisempään spanielin muotoon.

– Cavalier kuuluu myös niihin rotuihin, joissa on alettu keskustella roturisteytyksen mahdollisuudesta perinteisemmän spanielin suuntaan. Meillä Suomessa on tehty roturisteytyksiä huomattavasti enemmän kuin maailmalla ja Suomessa suhtaudutaan niihin paljon positiivisemmin rotukoiraharrastajien keskuudessa.

Sainio arvioi, että Suomessa rotukoiraharrastajat ymmärtävät verrattain hyvin nykymaailman ja yhteiskunnan vaatimukset terveemmästä rodunjalostuksesta. Enää ei voida piiloutua "näin meillä on tehty vuosisatoja" -ajatuksen taakse.

Sainio arvelee myös, että Suomessa cavalierien tilanne on takavuosia paljon parempi jo nyt. Hän toivoo, että englanninbulldoggien tilanne myös hiljalleen on paranemaan päin.

Koirien ostajien olisi oltava valveutuneita

– Niin kauan kuin on markkinat epäeettiseen toimintaan, niin kauan myös tehdään pentueita, joissa ei ole noudatettu Suomen lakia tai Kennelliiton määräyksiä.

Entistä kattavampi eläinsuojelulaki eli eläinten hyvinvointilaki on juuri valmisteilla ja se on ollut lausuntokierroksella. Se on Sainion mukaan tältä osin aiempaa paljon kattavampi ja täsmällisempi. Siinä tuodaan esiin, ettei epäeettinen ja ulkonäköperusteinen jalostus ole hyväksyttävää.