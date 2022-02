Nicaraguassa aloitetaan oikeudenkäynnit 46 poliittista vankia vastaan – Presidentti Ortega vangitsi viime vuonna potentiaaliset vastaehdokkaat ja voitti vaalit

Nicaraguassa on määrä aloittaa oikeudenkäynnit yhteensä 46 poliittista vankia vastaan tiistaina, kertoo uutistoimisto AP. Vangittujen joukossa on seitsemän henkilöä, joita pidettiin potentiaalisina vastaehdokkaina maata hallitsevalle presidentille Daniel Ortegalle , 76, viime marraskuussa pidettyihin vaaleihin.

"Viattomille ihmisille annetaan ennalta määrättyjä tuomioita"

46 vangista 39 on ollut vankilassa ja seitsemän kotiarestissa. Sukulaisten mukaan vankilassa olevia on kuulusteltu jatkuvasti, heitä on pidetty eristyksessä ja ruokahuolto on ollut vajaavaista. Syyttäjän mukaan vankeja tullaan syyttämään muun muassa perustuslain rikkomisesta ja maan itsemääräämisoikeuden heikentämisestä. Syytteitä on luvassa myös rahanpesusta ja muista rikoksista.