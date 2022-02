Rajavartiosto paljasti järjestäytyneen rikollisryhmän – viisumitehtaan asiakkaina satoja ulkomaalaisia

Rajaviranomaiset epäilivät Jemenin passeissa olevia Schengen-viisumeita väärennetyiksi. He ottivat passeja ja matkustusasiakirjoja kuljettaneen miehen kiinni epäiltynä törkeästä väärennyksestä. Miehellä on sekä Viron että Suomen kansalaisuudet.

Jäljet laajaan ihmissalakuljetusvyyhtiin

Laaja yhteistyö

Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kaksi henkilöä, mutta heidät on vapautettu. Rikosepäilyn esitutkinta on nyt valmistunut ja se on siirretty Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten.