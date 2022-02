Tuoreet koronalääkkeet voisivat helpottaa sairaaloiden kuormitusta, sanoo Husin infektiolääkäri

Pfizerin koronaviruslääke on tarkoitettu ihmisille, joilla on keskimääräistä suurempi riski saada koronaviruksen vakava tautimuoto ja päätyä sairaalaan tai teho-osastolle. Esimerkiksi perusterveille nuorille lääkkeitä tuskin tullaan tarjoamaan.

– Paljon ennen sitä vaihetta, kun potilas on vakavasti sairastunut.

Lääkkeiden haittavaikutukset olleet vähäisiä

– Turvallisuustutkimukset on tehty ohjekirjan mukaan. Harvinaiset haittavaikutukset ovat toki mahdollisia, mutta koskaan ei voida tehdä niin isoja tutkimuksia, joissa olisi mukana satoja tuhansia tai miljoonia ihmisiä. Lääkkeiden vaikutuksia on seurattava, kun ne tulevat käyttöön, Sallinen sanoo.

Kuitenkin esimerkiksi koronavirusrokotteiden turvallisuustaso on vielä koronaviruslääkkeitä korkeampi.

– Rokotteet ovat koko kansan lääkkeitä, joten niiden turvallisuustaso on vielä korkeampi. Nämä lääkkeet on tarkoitettu niille, joilla on suuri riski joutua sairaalaan ja teho-osastolle, jolloin haittavaikutusten kohdalla ajatellaan koko ajan hyödyn ja haitan suhdetta, Anttila sanoo.