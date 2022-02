Tampereella jopa keskitason todistuksella joutuu lähtemään lukioon muihin kuntiin – "Kyllähän siitä tulee paljon paineita", sanoo ysiluokkalainen

Yhdeksäsluokkalainen Rosa Vuorinen kirjoittaa yhteishakulomakkeeseen ensimmäiseksi vaihtoehdoksi Tampereen yhteiskoulun lukion. Ilmaisutaitopainotteinen opinahjo on yksi kaupungin halutuimmista, eikä Vuorinen olisi vielä yläkoulun alkumetreillä voinut haaveillakaan siitä. Hänen keskiarvonsa oli 6,4.

Nyt, peruskoulun viimeisen lukukauden alkaessa, lukema on noussut jo yli kahdella numerolla.

– Vähän on stressiä, mutta kyllä se siitä.

Elina Kiviranta nyökyttelee vieressä. Myös hänen ykköstoiveensa on päästä Tampereen yhteiskoulun lukioon, ja siksi keskiarvo on noussut kahdeksasta yhdeksään.

Tampereen lukiot täyttyvät muualta tulleilla

Vaikka ykköstoiveen ovet eivät Rosa Vuoriselle ja Elina Kivirannalle avautuisikaan, heidän keskiarvoillaan pääsee Tampereella suhteellisen vapaasti valitsemaan lukiopaikkansa. Toista on, jos keskiarvo jää kahdeksikon alle. Silloin edessä saattaa olla koulumatka toiseen kuntaan.

Apulaisrehtori Sami Jaakkola kertoo yhdeksäsluokkalaisten aikuistuvan silmissä. “Seiskaluokkalaiset kuhisevat vielä omiaan, ja sitten se kasiluokan keväällä laantuu. Ysiluokalla keskitytään päästötodistukseen ja turha sähellys loppuu. Se on normaali kehityskaari nuoren elämässä.”

Lielahden koulun apulaisrehtori Sami Jaakkola on siviilissä kahden yläkouluikäisen isä, ja siksi aihe on hänelle monella tapaa läheinen.

– Ei se oikein järkeen käy, että esimerkiksi Lempäälästä tullaan Tampereelle ja Tampereelta matkustetaan sitten Lempäälään. Pääkaupunkiseudulla ongelma on toki vielä isompi.

Nyt Tampereen kaupunki on ilmoittanut lisäävänsä 90 lukiopaikkaa. Asiasta on kirjoittanut muun muassa Aamulehti (siirryt toiseen palveluun) .

Merkittävää muutosta keskiarvorajoihin kuitenkaan tuskin on tulossa, pohtii Lielahden koulun entinen opo, nykyinen perusopetuksen koordinoiva opinto-ohjaaja ** Sanna Tanni**.

– Tällaista kritiikkiä on vaikea ymmärtää, koska meillä on niin korkeat keskiarvorajat. Tampere on houkutteleva kaupunki, ja moni lukiopaikka täyttyy varmasti edelleen ulkopaikkakuntalaisilla. Rajat eivät välttämättä tule kovin paljoa alaspäin, mutta toivottavasti sentään jonkin verran.