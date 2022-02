Amnesty syyttää Israelia apartheidista – "Palestiinalaisilta riistetään järjestelmällisesti ihmisoikeudet"

Apartheid on kansainvälisen oikeuden määritelmän mukaisesti rikos ihmisyyttä vastaan. Se tarkoittaa järjestelmää, jossa yksi rodullinen ryhmä syrjii ja alistaa toista tarkoituksenaan ylläpitää sortavaa hallintoa.

– Meidän viestimme on, että palestiinalaisilla on vähemmän oikeuksia kuin Israelin juutalaisilla ja että Israelin valtio varmistaa, että heillä on jatkossakin vähemmän oikeuksia, Sacco sanoo.