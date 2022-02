HUS-alueella varmistunut viisi tapausta koronaviruksen uutta omikron-alavarianttia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta on maanantaina valmistuneessa sekvensointisarjassa todettu odotetusti ensimmäiset koronaviruksen BA.2 -omikron-alavariantit, kertoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen viestipalvelu Twitterissä.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitää todennäköisenä, että kyseinen omikronin BA.2-alatyyppi leviää nopeasti Suomessa, kuten on käynyt Tanskassa ja Norjassa.

– Olemme jo nähneet Suomessakin laskua s-geeninegatiivisten näytteiden osuudessa, mikä viittaa siihen, että BA.1-variantti on lähtenyt laskuun ja todennäköisesti BA.2-variantti nousuun, Lehtonen kertoo Ylelle.

– Englannista on dataa viime viikolta. Sen mukaan rokotteiden antama suoja BA.1-varianttia kohtaan on noin 60 prosenttia ja tätä BA.2-varianttia kohtaan suoja on noin 70 prosenttia.