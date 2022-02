C More tekee Estonian tragediasta tv-sarjan – tekijöiden mukaan tulossa on kallein Suomessa tuotettu draamasarja

Autolautta Estonian uppoamisesta ja tragedian tutkinnasta tehdään draamasarja. Sarjassa seurataan onnettomuustutkintaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Sarjan tekijöiden mukaan tekeillä on kallein Suomessa tuotettu draamasarja.

Sarjan takana ovat suoratoistopalvelu C More ja tuotantoyhtiö Fisher King. C Moren draama- ja kehityspäällikkö Jani Hartikaisen mukaan sarjan budjetti lähentelee 15 miljoonaa euroa.