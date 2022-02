Lintukaan ei jaksa aina samaa biisiä – tutkimus havaitsi varpuslinnulla yllättävän pitkän soittolistan

Varpusen pohjoisamerikkalainen sukulainen laulusirkku on runsaslukuinen ja monenlaisiin ympäristöihin sopeutunut laululintu.

Yhdysvaltalaisen Duken yliopiston (siirryt toiseen palveluun) biologian professori Stephen Nowicki kertoo, ettei hänellä suinkaan ollut tylsää istuessaan päiväkausia Luoteis-Pennsylvanian takametsissä ja pidellessään mikrofonia koholla viisi tuntia päivässä. Käsivarsi kyllä tuppasi väsymään, tieteentekijä myöntää.

Nowicki ja hänen kollegansa, Miamin yliopiston ornitologian professori William Sercy, ryhtyivät kenttätöihin selvittääkseen, miten monipuolinen repertuaari pohjoisamerikkalaisella varpuslinnulla laulusirkulla on sen kosiskellessa naaraita ja karkottaessa kilpailijoita.

Yli 30 aikuisen laulusirkkukoiraan lurittelua tallennettiin niiden reviireillä. Äänitallenteista piirtyneistä spektrogrammeista tutkijat pystyivät erottamaan, mitä ja miten linnut tarkalleen lauloivat.

Proceedings of the Royal Society B (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistun tutkimuksen loppupäätelmä oli, että pikkuisen linnun laulu muistuttaa kompleksisuudessaan paljon enemmän ihmisen kieltä kuin on tajuttu.

Mistään satunnaisvaihtelusta repertuaarissa ei voi olla kyse; sellaiseen se on aivan liian tehokas, tutkijat sanovat.

Tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun) voit kuunnella ja katsella pari minuuttia laulusirkun kosiokonserttia.

Laulusirkun alalajien väritys vaihtelee ympäristön mukaan, aavikoiden vaaleasta Tyynenmeren rannikoiden tummaan ja korostuneen raidalliseen. Alaskan Aleuttien saarilla väri on erityisen tumma ja laji myös kasvaa paljon suuremmaksi kuin idän laulusirkut, yli viisikymmengrammaiseksi. Kuva: Stuart Clarke / Alamy / AOP

Niin laulusirkkunaaraat kuin -koiraat säksättävät, jos niiden pesää uhkaa peto tai ne ovat innoissaan. Varsinainen laulu on koiraiden hommia.

Kosiskelevalla laulusirkkukoiraalla on jopa 12 erilaista laulua, lyhyttä tosin, vain sekuntien mittaista. Niistä lintu laatii lähes puolen tunnin konsertin, jossa se toistaa samaa laulua useita kertoja ennen siirtymistään seuraavaan.

Laulujen järjestys ei ole mitä sattuu, vaan linnut muistavat, mitä ovat sirkuttaneet, ja seuraava puolituntinen on erilainen.

Tutkijoiden mukaan koiraan tavoitteena lienee pitää naaras kiinnostuneena ja kuulolla. Nowickin mielestä konsertit muistuttavat musiikin suoratoistopalvelun Spotifyn soittolistoja, joilla ihminen yrittää pitää yllä motivaatiotaan kuntosalilla.

Mikä muisti!

Tutkijat totesivat myös, että mitä useamman kerran laulusirkku oli toistanut jotakin tiettyä laulua, sitä pitempään kesti, ennen kuin lintu palasi siihen uudelleen.

Laulu, jonka lintu oli lurauttanut vain muutaman kerran, sai vastaavasti paljon tilaa seuraavassa puolituntisessa.

Yhdessä havainnot osoittavat, että laulusirkulla on harvinainen kyky etäriippuvuuteen. Se tarkoittaa, että linnun kullakin hetkellä esittämä laulu voi olla riippuvainen siitä, mitä se lauloi jopa 30 minuuttia aikaisemmin.

Laulusirkku hakkaa edellisen ennätyksen haltijan muistikapasiteetin perusteellisesti. Ennätys oli kanarialinnulla, jonka päässä vastaava informaatio säilyy Oregonin yliopiston (siirryt toiseen palveluun) toissavuotisen tutkimuksen mukaan 5–10 sekuntia.

Tutkijat pitävät todennäköisenä, että etäriippuvuuden taitoa löytyisi joiltakin muiltakin neljästätuhannesta laululintulajista, kunhan niitä tutkittaisiin.

Tulos vihjaa, ettei ihmisten kyky järjestellä sanoja informatiivisiksi kokonaisuuksiksi ole niin erityinen kuin on luultu. Sen pidemmälle meneviä johtopäätöksiä tutkijat eivät kuitenkaan ole tässä vaiheessa valmiita vetämään.

Laulusirkkuja kosima-aikaan. Kuva: Janet Griffin-Scott / Alamy / AOP

Kalifornian Los Angelesin yliopiston (siirryt toiseen palveluun)tutkimuksissa on aiemmin päätelty, että laulusirkkunaaraita kiinnostaa itse laulun lisäksi se, mitä laulu kertoo koiraan oppimiskyvystä.

Muutama vuosi sitten julkaistun tutkimuksen mukaan koiras on sitä suositumpi, mitä monimutkaisempi sen laulu on ja mitä paremmin se noudattaa oppeja, joita nuori lintu on saanut edelliseltä sukupolvelta.

Sen varmistaminen saattaa olla Stephen Nowickin seuraavan tutkimuksen aihe. Keinokin on: isyystesteillä on selvitettävissä, ovatko tietyn pesän poikaset komeasti laulavan koiraan omia vai onko naaras valinnut muitakin parittelukumppaneita.

Saharan takaa Eurooppaan

Toisessa uunituoreessa lintututkimuksessa selvitettiin ajankohtaista aihetta: Kun muuttolinnut pian alkavat taas palailla pohjoiseen, miten ne osaavat tuhansien kilometrien päästä juuri synnyinalueilleen?

Vanhastaan tiedetään, että muuttolinnut perivät vanhemmiltaan kompassin. Linnuilla on kyky suunnistaa Maan magneettikentän ja maanpinnan välisen kallistuskulman sekä magneettikentän voimakkuuden perusteella.

Lintujen on todettu pystyvän jopa palaamaan oikealle muuttoreitille, vaikka myrsky olisi paiskannut ne sieltä sivuun.

Mutta miten lintu tietää, milloin ja missä matka on ohi? Milloin se toteaa olevansa vanhan kotiseutunsa yllä ja laskeutuu pesimäpuuhiin? Siihen tutkijoilla ei ole ollut vastausta.

Teelusikan painoinen rytikerttunen pääsee lentoon rengastajan kädestä Cornwallissa Britanniassa. Kuva: David Chapman / Alamy / AOP

Suomessakin rytikerttusia on pesinyt satakunta vuotta. Vanhin täällä rengastettu yksilö eli ainakin yhdeksänvuotiaaksi. Muuttoreitti Länsi-Afrikkaan ja takaisin ehti siis tulla sille varsin tutuksi.

Tutkimusaineistossa oli runsaat 17 500 vuosina 1940–2018 rengastettua rytikerttusta.

Tutkijat päättelivät, että niiden pesimäalueiden on täytynyt kahdeksan vuosikymmenen aikana siirtyä pikku hiljaa, jos linnut todellakin suunnistavat Maan magneettikentän mukaan, sillä kentässä on vuosittaista vaihtelua.

Olettamus osoittautui todeksi. Tutkijat päätyivät siihen hypoteesiin, että lintu painaa pesästä lähtiessään mieleensä magneettikentän tietyt kaltevuusparametrit, jotka seuraavana vuonna palatessa toimivat ikään kuin stop-merkkinä.

Rytikerttunen kotipesässä Britanniassa Cheshiressä, jonne se osaa takaisin Saharan halki, jos aikuiseksi elää. Kuva: Howard Barlow / Alamy / AOP

Kaltevuuden käyttäminen oikean paikan pääohjeena käy järkeen, koska kaltevuus on vakaampi ominaisuus kuin kentän voimakkuus tai muut magneettiset vihjeet, tutkijat sanovat.

Varmemmaksi vakuudeksi he havaitsivat, että linnut päätyivät todennäköisemmin kaltevuuden stop-merkkimallin ennustamaan paikkaa kuin tarkalleen kuoritumis- tai pesimäpaikkaansa.

Työ ei kuitenkaan pääty tähän tutkimukseen.

– Jokin toinenkin selitys voi olla mahdollinen, kuten kunnon tieteessä usein, mutta tämä on hyvä pohja, jolle me ja muut voimme suunnitella uusia kokeita, sanoo tutkimusta johtanut Joe Wynn New Scientist (siirryt toiseen palveluun) -lehden haastattelussa.