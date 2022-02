Etelä-Savon terveysjohtaja: rajoitusten tilalle keksittävä uusia keinoja elää koronan kanssa, tartunta-aallot tuskin jäävät tähän – "Ei mitään takeita voi kenellekään antaa"

Koronarajoituksista luopuminen helmikuun aikana, kuten pääministeri Sanna Marin aiemmin tällä viikolla lausui , on hyvä ja realistinen tavoite, ja jatkossa on pyrittävä siihen, että rajoitukset eivät enää ole se keino, jolla yhteiskunta mukautuu elämään koronan kanssa, sanoo Etelä-Savon sotekuntayhtymän Essoten terveyspalvelujohtaja Santeri Seppälä .

"Terveydenhuoltoa pitää vahvistaa"

Parhaillaan seurataan esimerkiksi viruksen BA.2 -omikron-alavarianttia, josta havaintoja on tehty Suomessakin. Seppälän mukaan nähtäväksi jää, mitkä seuraukset kyseisellä variantilla lähikuukausina on ja nostattaako se kenties uutta tartunta-aaltoa.

Essoten alueella rajoituksia on jo viime viikkojen aikana purettu ja sillä tiellä on tarkoitus jatkaa, vaikka epidemiatilanne on yhä erittäin vakava. Iso osa kiireettömästä hoidosta on täysin sekaisin, ja sen korjaaminen tulee viemään pitkään.