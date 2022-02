Ilmastosta huolestunut Mikko Laak tankkaa biokaasua henkilöautoonsa – siitä tulee loppu, sillä EU kieltänee tällaisten autojen valmistuksen

Itähelsinkiläinen Mikko Laak ajaa lähimmälle kaasuntankkausasemalle reilussa kymmenessä minuutissa. Hän valitsee autoonsa biokaasua, joka on pääosin tuotettu jäteperäisistä raaka-aineista, kuten biojätteestä ja jätevesilietteestä.

– Vastuullisinta on olla autoilematta, mutta tämä oli meille oikea aika hankkia auto.

– Kun on epäselvää, mitä sähköautojen akuille tapahtuu ja miten niitä voidaan kierrättää, ajattelimme, että biokaasu on meille turvallisin vaihtoehto. Käytännössä se on päästötöntä, Mikko Laak sanoo.