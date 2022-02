Epäilty lääkevarkaus Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidossa – vakituinen työntekijä vei huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että pelastuslaitoksen ensihoidossa työskennellyt henkilö on epäillysti varastanut huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä lääkevarastoista. Teko on tullut ilmi viikolla kaksi ja siitä on tehty rikosilmoitus poliisille 17.1.2022.