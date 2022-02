Suomalaiset pienyritykset tähyävät Venäjän valtaville marjamaille – rajan takana odottaa suuri hillasaalis, josta käydään kauppaa resepteillä

Suomessa raaka-aineen ja varsinkin hillan eli lakan saatavuus on ollut hankalaa useina vuosina ja varsinkin silloin, kun hillavuosi on ollut heikko. Lappilaiset marja-alan pienyrittäjät ovat olleet tiukilla suurten metsämarjayritysten puristuksessa.

Nyt pienten marjayrittäjien ongelmaan on löytymässä ratkaisu: Venäjä.

Kansainvälisessä hankkeessa on haettu käytännön yhteistyötä Itä-Lapin ja venäläisten marjayrittäjien välillä.

– Hinta on sama kuin ostaisi joltain isolta firmalta Suomesta. Siinä ei tule rahallista hyötyä, mutta on varmuus, että sitä saadaan. Se antaa pienyrittäjälle hyvät unet, Kari Kilpimaa naurahtaa.

Kari Kilpimaan edustama osuuskunta jatkojalostaa hillaa erilaisiksi herkuiksi, kuten hilloksi ja kastikkeeksi. Yrityksen hillan tarve vaihtelee vuosittain. Nykyisin se on vakiintunut 2500–3000 kiloon, mutta joskus se on ollut Kilpimaan mukaan 5000 kiloa. Pääasiassa osuuskunnan hillan saanti on ollut paikallisten ja etelän turistien varassa. Koronapandemia oli viime kesänä pienen marjayrittäjän pelastus.