Kun ovet avautuivat, saleilla ja uimahalleilla repesi riemu – ravintoloissa tunnelmat olivat sen sijaan yhä synkät

– Erittäin hyvät fiilikset ovat tänään. On todella virkistävää käydä salilla. Sitä luulisi, että kotitreenit on helpompia, mutta se on yllättävän vaikeaa saada treenattua kotona kunnolla. Kaveritkin ovat sanoneet samaa, kertoo Risto Kyyrönen .

– Meillä on vajaa 50 toimipistettä Suomessa, joista eteläiset 22 salia on ollut suljettuna. Sen vaikutus on ollut massiivinen. Olemme menettäneet uusasiakasmyynnistä noin 16–22 prosenttia ja sillä on merkitystä koko vuoden kassavirtaan, sanoo toimitusjohtaja Jyrki Hannula.