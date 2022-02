Tanska purki kaikki koronarajoitukset – "Iloinen tunnelma on palannut"

Tanska on ensimmäisenä EU-maana purkanut kaikki koronarajoituksensa. Kasvomaskeja tai koronapasseja ei enää tarvitse käyttää.

Baarit ja ravintolat saavat anniskella myös yöaikaan, ja yökerhot avasivat pitkän tauon jälkeen ovensa jo eilen. Kokoontumisrajoitukset on poistettu, kertoo yleisradioyhtiö DR (siirryt toiseen palveluun) . Museot, elokuvat, teatterit ja konserttisalit avautuivat jo tammikuussa.

Koronatautia ei pidetä enää yleisvaarallisena tautina, sillä rokotekattavuus on hyvä. Vaikka sairaalapotilaiden määrä on ollut viime aikoina nousussa, tehohoitoa tarvitsevien määrä on laskussa, kertoo Politiken-lehti (siirryt toiseen palveluun).