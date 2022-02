Moni uskoo, että Suomessa on tiukemmat koronarajoitukset kuin muualla – tarkistimme faktat, ja asia on lähes päinvastoin

Suomen hallituksen koronapolitiikka on ollut kansainvälisesti tarkasteltuna maltillisimmasta päästä lähes koko pandemian ajan. Tieto ilmenee Oxfordin yliopiston kehittämästä rajoitusten vertailuluvusta (siirryt toiseen palveluun) .

Euroopassa esimerkiksi Italia ja Saksa ovat ylläpitäneet tiukempia koronarajoituksia kuin Suomi. Niin ikään Yhdysvaltojen koronapolitiikka on ollut tiukempaa kuin täällä, ja tilanne on sama esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa.

Moneltako ravintolassa tulee valomerkki?

Suomi: Leviämisalueella ruokaravintolat saavat tästä päivästä lähtien anniskella kello 20 saakka ja olla auki kello 21 saakka . Baarien on edelleen lopetettava anniskelu kello 17 ja suljettava kello 18.

Saksa: Ravintolaan ja baariin pääsee vain, jos on saanut kaksi rokotusta sekä käynyt päivänpäällisessä koronatestissä tai jos viimeisestä rokotuksesta tai taudista parantumisesta on alle kolme kuukautta. Valomerkkiä ei anneta, mutta yökerhot ovat edelleen kokonaan kiinni.

Englanti: Ravintoloissa ja pubeissa rajoitukset on poistettu kokonaan. Englannissa laki ei vaadi enää maskeja tai koronapassia missään tilanteessa. Iso-Britannian eri osissa rajoitukset poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Skotlannissa vaaditaan maskin käyttöä yökerhoissa.

Italia: Ravintolaan ja baariin pääsee niin sanotulla superkoronapassilla. Sen saa, jos on ottanut kolme rokotetta tai jos kahdesta rokoteannoksesta on kulunut alle kuusi kuukautta, tai jos on toipunut koronataudista. Valomerkkiä ei anneta, ja yökerhot avaavat ovensa jälleen 11. helmikuuta.