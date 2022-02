Yle kysyi asiantuntija-arvioita Venäjän kirjeestä – Ulkopoliittisen instituutin Aaltola: Venäjä hakee nootilla rakoja eri maiden väliltä

Suomi on saanut yhtenä kymmenistä Etyj-maista turvatakuita koskevan nootin Venäjältä. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viestissä kysytään kantoja Etyjin periaatteeseen, jonka mukaan mikään maa ei lisää turvallisuuttaan muiden maiden kustannuksella.

Venäjä on lähettänyt turvallisuuspolitiikkaa koskevan nootin niin Suomelle kuin muillekin Etyj-maille. Kirjeitä on lähetetty yhteensä lähes 60 maahan.

Venäjä pyytää kirjeessään maiden kantoja Etyjin periaatteisiin, joiden mukaan mikään maa ei lisää omaa turvallisuuttaan muiden turvallisuuden kustannuksella.

Yle kysyi kahdelta Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijalta arvioita Venäjän lähettämästä kirjeestä. He ovat Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja instituutin tutkija Jyri Lavikainen, joka on perehtynyt Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Mitä Venäjä tavoittelee lähettämällään kirjeellä?

Venäjä tahtoo samoja vastauksia, mitä se sai Natolta ja Yhdysvalloilta aiemmin. Nootti liittyy tilanteeseen Ukrainan rajalla. Kirje on perinteista venäläistä hajoita ja hallitse -politiikkaa.

Mika Aaltola:

Noottien vaihto kertoo Aaltolan mukaan siitä, että Suomi ja muut Etyj-maat ovat vielä mukana neuvottelupöydissä.

– Venäjä tivaa samoja vastauksia mitä se on aiemmin kysynyt Natolta, Yhdysvalloista ja Etyjin piiristä – eli mitä tarkoittaa jaetun turvallisuuden käsite, jonka Venäjä näkee Etyjin keskeisenä perintönä, Aaltola sanoo.

Se haluaa Suomelta kuulla, mitä Suomi on valmis tekemään Venäjän turvallisuuden eteen.

– Siinä pyritään hakemaan tällaista perinteistä hajoita ja hallitse -politiikkaa eli katsotaan, miten eri maat reagoivat, kun niiltä yksitellen tätä asiaa kysytään.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjän nootti kertoo, että Suomi ja muut Etyj-maat ovat vielä mukana neuvottelupöydissä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Jyri Lavikainen:

Lavikaisen mukaan kirjeet ovat jatkumoa Venäjän joulukuisille turvatakuuvaatimuksille.

– Sielläkin Venäjä oikeutti vaatimuksensa juuri tällä väitteellä, että Etyjissä on sovittu, että yksi maa ei voi lisätä turvallisuuttaan kenenkään muun kustannuksella.

Tässä tapauksessa Venäjä arvioi, että Venäjän kustannuksella on lisätty muiden maiden turvallisuutta, kun nämä maat ovat liittyneet Natoon.

Siinä mielessä se liittyy käynnissä olevaan tilanteeseen Ukrainan rajalla. Venäjä pitää yllä painetta tälläkin saralla.

Onko kirjeellä erityismerkitystä Suomelle?

Silmiinpistävää, että Venäjällä ensiksi nostettiin esiin se, että kirje on lähetetty Suomelle. Suomella oma turvallisuuspolitiikan perinne, jossa hyvät suhteet Venäjään olleet keskeisiä.

Mika Aaltola:

Sillä on siinä mielessä erityistä merkitystä, että kirje lähetetään Suomelle, jolla on oma turvallisuusperinteensä ja strateginen kulttuurinsa, jossa on korostettu myös hyviä suhteita Venäjään, Aaltola sanoo.

– Tässä koetellaan sitä, onko Suomi valmiimpi kuin joku muu Euroopan maa johonkin erityiseen ratkaisuun. Suomen varmasti kannattaa hakea yhteistä linjaa EU:n sisällä, Pohjoismaissa, Ruotsin kanssa.

Aaltolan mukaan Suomen on pidettävä kiinni perusperiaatteista, jotka presidenti Sauli Niinistö linjasi uudenvuodenpuheessaan.

– Eli kaikilla Euroopan mailla on oikeus varmistaa oma turvallisuutensa.

Jyri Lavikainen:

Lavikaisen mukaan on silmiinpistävää, että Venäjän media nosti esiin kirjeen lähettämisen juuri Suomelle.

– Se on sinänsä ihan loogista. Huolimatta siitä, että se on lähetetty kaikille Etyj-maille, onhan ihan selvää, että esimerkiksi Espanjan sotilas- ja turvallisuuspoliittiset liikkeet eivät ole Venäjälle ihan niin merkityksellisiä kuin Suomen tai Ruotsin.

– Se kuvastaa sitä, että Venäjä ajaa vaatimuksiaan ihan tosissaan ja ne kohdistuvat osin myös meihin.

Lavikaisen mukaan on selvää,että Suomen ja Ruotsin kaltaisten maiden liikkumavara on kaventunut ja Venäjä koettaa kaventaa sitä entisestään, vaikka vaatimukset ja toiveet verhotaankin tällaiselle diplomatian kielelle.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mielestä on silmiinpistävää, että Venäjän media nosti esiin kirjeen lähettämisen juuri Suomelle. Arkistokuva huhtikuulta. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Onko tämä diplomatiaa vai painostusta vai molempia?

Kyseessä Venäjän etupiiritavoitteet, joita se ajaa. Kirje on sekä diplomatiaa että painostusta. Venäjä katsoo, murtuuko vastus.

Mika Aaltola:

– Kyse on molemmista samaan aikaan. Diplomatiassa usein neuvotellaan kovaa. Se on diplomatialle hyvin tyypillistä, Aaltola sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä katsoo nyt, löytyykö lännestä kompromissihalukkuutta.

Vaikka Suomi ei kuulu Natoon, on se ilmaissut tukensa Naton kannalle.

– Suomihan on ollut hyvin tinkimätön tästä omasta näkökulmastaan, joka on se, että jokainen Euroopan maa on suvereeni päättämään omista turvallisuusratkaisuistaan.

Aaltolan mukaan Venäjä ei voi sälyttää vastuuta omasta turvallisuudestaan Suomen harteille.

– Varsinkaan kun Suomi ei millään tavalla uhkaa Venäjää.

Tässä on etupiiritavoitteita ja Suomi tulee tällaiset asiat torppaamaan.

Jyri Lavikainen:

Lavikainen näkee kirjeen osana sitä laajempaa peliä, jossa länttä yritetään painostaa taipumaan Venäjän vaatimuksiin.

– Synnytetään painetta, että nyt on tosi kysymyksessä, ja katsotaan, murtuuko siellä vastustus, Lavikainen sanoo.

Hän ei usko, että Venäjä odottaa saavansa nyt vaatimuksilleen yllättäviä ja positiivisia vastauksia länsimailta.

Miten Venäjälle pitäisi vastata?

Vastaajien kannattaa hakea yhteistä linjaa esimerkiksi EU-maiden kesken. Ulkoministeri Pekka Haavisto on korostanut, että tässä on EU:lle paikka päästä sivustakatsojan roolista mukaan keskusteluun.

Mika Aaltola:

EU-maiden kannattaa nyt hakea yhteistä linjaa, sillä Venäjä hakee rakoja eri maiden vastauksista ja yrittää iskeä niihin.

– Kyseessä on perinteinen Venäjän taktiikka samalla kun länsi on osoittautunut Venäjän kannalta ehkä yllättävänkin tiiviiksi. Venäjän osoittama geopoliittinen haaste on tiivistänyt länttä.

Haetaan sitä, onko enemmän neuvotteluvaraa esimerkiksi suhteessa Suomeen tai suhteessa Ranskaan tai Unkariin, jonka presidentti on parhaillaan tapaamassa Putinia.

Jyri Lavikainen:

Lavikaisen mukaan ulkoministeri Haavisto nosti esiin yhden aika hyvän väylän.

– Etenkin kun on puhuttu, että Euroopan unioni on ollut tässä sivussa eikä ole ollut osallisena keskusteluun. Nythän EU voi tuoda itsensä keskusteluun sillä, että vastauksia koordinoidaan siellä, Lavikainen sanoo.

Hänen mukaansa jäsenmaiden kannattaa koordinoida keskenään yhtenäinen vastaus.

– Koko tämä tilanne on poikkeuksellinen. Venäjä yrittää muuttaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin perusteita, koska se ei itse hyväksy sitä.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 2.2. klo 23:een asti.