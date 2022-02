Paperiliiton lakko jatkuu jo viidettä viikkoa – jämsänkoskelaisen pääluottamushenkilön mukaan rivit pitävät, vaikka tilanne näkyykin tilipussissa

Paperiliitto on lakossa viidettä viikkoa useilla UPM:n tuotantolaitoksilla ympäri Suomea. Yksi niistä on Jämsänkosken tehdas, jonka pääluottamushenkilö Timo Hietanen pitää tilannetta haasteellisena.

UPM katkaisi keskustelut

Liitto on ilmoittanut, että lakko jatkuu siihen saakka, kunnes työnantajan kanssa on sovittu uudesta työehtosopimuksesta.

UPM:n viesti ay-väelle on se, että yhteiseen pöytään käydään vasta sitten, kun kyse on varsinaisesta työehtosopimusneuvottelusta.

Uhkailua säästöillä tai tehtaiden lopetuksilla

– Näitä puheita on ollut, koneita on pysäytelty ja yt:itä on ollut, joten eihän tämä kenellekään tule uutena. Tietysti se pysäyttää hetkeksi miettimään, mutta uskon, että me tästä vielä lähdemme, Jämsänkosken pääluottamushenkilö Timo Hietanen kommentoi lopetuspuheita.