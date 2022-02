Ydinvoiman ja kaasun taksonomia etenee EU:ssa – suomalaismeppi varoittaa: “Parlamentti voi myös äänestää esityksen kumoon”

Kun komissio on päässyt yhteisymmärrykseen taksonomiaesityksen sisällöstä, se siirtyy jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi.

Tiukka äänestys parlamentissa

Lähtökohtana on se, että komission esitys astuu voimaan muuttumattomana, jos jäsenmaita edustava ministerineuvosto tai EU-parlamentti eivät vastusta sitä.

Jos neuvosto haluaa kaataa delegoidun säädöksen, kahdenkymmenen jäsenvaltion on vastustettava sitä.

- Maakaasun mukaanottaminen on sietämäntöntä, Ville Niinistö sanoo.

Vastustavan määräenemmistön saavuttamista ei pidetä todennäköisenä, vaikka esimerkiksi Saksa on ilmoittanut vastustavansa ydinvoiman hyväksymistä osaksi vihreää taksonomiaa. (siirryt toiseen palveluun)

Esitys jakaa suomalaismeppejä

– Mielestäni kaasun nopeampi alasajo olisi ollut ihan paikallaan, mutta hyväksyn osana tätä kokonaisuutta sen, että kaasu on siinä mukana, keskustan Mauri Pekkarinen toteaa.

– Jos viherleimalla tuetaan sitä, että ilmastorahaa menisi fossiiliseen polttoaineeseen, niin se lukitse päästöjä vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja sehän on ihan hölmöä, Niinistö sanoo.

Pietikäisen mukaan taustalla on poliittinen “huutokauppa”.

– Tässä sitten kaasun kannattajat ja ydinvoiman kannattajat ovat löytäneet toisensa. Isoin riski on se, että tämä voi saastuttaa koko taksonomian, Pietikäinen sanoo.

Sirpa Pietikäinen on EU-taksonomian toinen pääneuvottelija.

Kansalliset jakolinjat paistavat läpi

Suhtautuminen ydinvoimaan ja kaasuun herättää kiistaa jäsenmaiden välillä. Päätöstä ydinvoiman ja maakaasun kohtelusta on lykätty useaan otteeseen. Komissioon kohdistuu asiassa isot odotukset ja paineet.

– Tiedän varsinkin, että kaasun osalta on vaatimuksia pidentää sitä aikaperspektiiviä, jonka kuluessa kaasu voisi tulla kysymykseen, Pekkarinen arvioi.

– Suomi on ollut maakaasusta hiljaa, mikä on tällainen köyhän miehen ratkaisu. Ei uskalleta sanoa, että maakaasu on fossiilinen polttoaine, eikä kuulu taksonomiaan, Niinistö kuittaa.