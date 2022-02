Arvostettu yhdysvaltalaislehti haastatteli presidentti Sauli Niinistöä, joka pitää "hiljaista takakanavaa Putiniin"

Venäjän presidentti Vladimir Putinin soittolistalla on harvoja EU-maiden johtajia. Yksi heistä on Suomen presidentti Sauli Niinistö .

Näin toteaa Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa ilmestyvä, arvostettu The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) , joka on julkaissut Niinistön haastattelun eilen maanantaina.

Lehti muistuttaa, että Niinistö on ollut presidenttinä kymmenen vuotta, ja hänen suhteensa Putiniin on EU-johtajien vakiintuneimpia. Se lainaa brittilehti Sunday Timesia (siirryt toiseen palveluun) , joka nimesi Niinistön joulukuun alussa "Putin-kuiskaajaksi".

"Parempi puhua kuin olla hiljaa"

– Uskon, että on aina parempi puhua kuin pysyä hiljaa. Se pätee vielä enemmän silloin, kun on ongelmia tai konflikteja.

Hän sanoo, että on vaikea arvioida, miten Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti kehittyy. Venäjä on sijoittanut 100 000 sotilasta Ukrainan itärajan tuntumaan, ja länsimaat epäilevät, että se suunnittelee hyökkäystä Ukrainaan. Lisäksi Venjän joukkoja on Ukrainan pohjoisessa rajanaapurissa Valko-Venäjällä, jossa maiden on määrä pitää yhteiset sotaharjoitukset.