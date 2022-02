Terveydenhuollon kantokyky kestää rajoitusten purkamisen, arvioivat asiantuntijat – takapakkia voi kuitenkin tulla

Sairaalahoidon kantokyky pärjää, kun koronarajoituksia puretaan. Näin sanoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Ylen aamun haastattelussa . Sairaalakuormitus on vuoden takaiseen verrattuna korkealla tasolla, mutta se on selkeässä laskussa

Uusi alavariantti sairastuttaa lievästi, uudetkin variantit uhka

Korona on kuitenkin edelleen globaalipandemia. Uuden vaarallisenkin variantin ilmaantuminen on todennäköistä, arvioi Lehtonen. Varianttien kehittyminen on riippuvainen siitä, millainen tautitilanne on maailmalla, eikä varianttien saapumista Eurooppaan voida estää.