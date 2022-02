Posti kadotti Kelan tärkeän paketin, joka sisältää asiakkaiden henkilötietoja: "Olemme erittäin pahoillamme"

Posti on kadottanut Kelan asiakkaiden henkilötietoja sisältävän paketin. Paketti sisälsi hakemuksia ja asiakirjoja, joita asiakkaat ovat jättäneet Kouvolan palvelupisteeseen 26.11.2021.

Kadonnut lähetys on sisältänyt Kelan etuuksiin liittyviä asiakirjoja, joissa on asiakkaiden henkilötietoja. Tapahtumaa selvitettäessä ei ole ilmennyt, että kadonnut paketti olisi muualla kuin suljettuna Postin hallussa. Tätä ei ole kuitenkaan voitu varmistaa.

Kela on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

– Lähetyksen katoaminen on aina vakava virhe, ja olemme erittäin pahoillamme Kelan asiakkaille ja Kelalle aiheutuneesta harmista ja haitasta. Lähetyksen etsimistä jatketaan kaikin mahdollisin keinoin. Lajittelussamme on tapahtunut inhimillinen virhe, ja paketti on ohjautunut väärin. Jatkamme tapahtuneen perinpohjaista selvittämistä, ja teemme kaikkemme, että paketti löydetään, kertoo Arttu Hollmérus, joka vastaa Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnasta.