Kirsti Chou tietää, että ilmastoahdistus on todellista. Mutta siihen hänellä ei ole aikaa.

– Haen merkittävää ilmastovaikutusta, ja sijoitan erityisesti uuden ajan teknologioihin. Sellaisiin, jotka eivät ole vain pieniä steppejä oikeaan suuntaan, vaan joilla on potentiaalia muuttaa olemassa olevia käytäntöjä merkittävästi, Chou kertoo puhelimitse kotikaupungistaan San Franciscosta.

Chou on niin sanottu enkelisijoittaja eli pääomasijoittaja, joka rahoittaa erityisesti alkuvaiheen kasvuyrityksiä. Tällaisilla rahottajilla on tärkeä rooli teknologiafirmojen alkuaskelissa, sillä usein sijoitukset ovat niin riskialttiita, että rahaa on muilta tahoilta hankala saada.