Ydinvoima ja kaasu saivat ekoleiman komissiolta, pidetään kestävinä energiamuotoina – komissaari: "Siirtymävaiheeseen tarvitaan epätäydellisiä vaihtoehtoja"

Suomi on ajanut sitä, että ydinvoima luokitellaan ympäristön kannalta kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi. Maakaasuun Suomi ei ole ottanut kantaa. Maakaasun hyväksyminen osaksi kestävää luokittelua jakaa myös suomalaismeppejä .

Ilmastoluokittelun eli taksonomian tarkoitus on määritellä, mikä on kestävää taloudellista toimintaa ja pyrkiä sitä kautta vauhdittamaan EU:n siirtymää kohti päästöttömämpiä ratkaisuja. Luokittelujärjestelmä on yksi EU:n ilmastopolitiikan kärkihankkeita.