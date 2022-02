Äidit ja isät tarttuivat toimeen – uhkailun kohteeksi joutuneet mopoilijat saavat oman mopotallin Imatralla

Nuoret ovat pitkään toivoneet Imatralle paikkaa, jossa he voivat tavata kavereitaan sekä huoltaa ja kunnostaa mopoja.

Kaksi paikkavaihtoehtoa

Imatran kaupunki on kartoittanut mopotallille paikkaa Mansikkalasta ja Vuoksenniskalta. Lopullinen päätös tilan sijainnista on tarkoitus tehdä mahdollisimman pian, kertoo nuorten palvelujen tiimivastaava Niina Kupiainen Imatran kaupungilta.

– Tarve tallille on akuutti ja se on kaupungillakin tunnistettu. Nuorilla ei ole tällä hetkellä paikkaa, jossa he voivat luvallisesti kokoontua. Haluamme sellaisen tarjota, vaikkakaan mitään kauhean suurta emme voi heti alkuun tarjota.