Analyysi: Perussuomalaisten saama isku näyttää vakavalta – pääministerikisasta tulossa Orpon ja Marinin kaksintaistelu

Ylen tuore kannatusmittaus on monella tapaa kiinnostava ja osittain yllättäväkin.

Aluevaalien oltua ja mentyä Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn vastaajilta kysyttiin jälleen, minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Toisaalta Annika Saarikon johtaman keskustan onnistunut vaalikampanja ja mainio aluevaalimenestys eivät näy tuoreessa kannatuspylväässä juuri mitenkään. 12,7 prosenttia on tältä vaalikaudelta tuttu, keskustaväkeä masentava kannatuksen taso.

Ylen kyselyn tausta-aineistosta selviää, että vaalipäivän jälkeen tehdyissä haastatteluissa keskustan kannatus on hieman korkeampaa kuin vaalia ennen. Vasta tulevat mittaukset näyttävät, kantaako tämä hentoinen aluevaalinoste pysyvämmäksi kannatuksen vahvistumiseksi.

Perussuomalaiset suurten kysymysten äärellä

Se on paljon.

Perussuomalaisten kannatus on vajonnut koko tammikuun ajan, kertovat Ylen mittauksen taustatiedot. Aluevaalien teemat eivät istuneet puolueen yleispoliittisiin painotuksiin, eikä äänestäminen kiinnostanut sen kannattajakuntaa.

Jos tuon kannattajakunnan into poliittiseen vaikuttamiseen on pysyvämmin väljähtänyt, puolue on vakavissa ongelmissa reilu vuosi ennen eduskuntavaaleja. Pääministerin paikka jää näillä lukemilla saamatta ja oppositioura todennäköisesti jatkuu.