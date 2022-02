"Suruvalittelut omaisille" – Suomen vankiloiden ylin johtaja pahoittelee vankisurmaa ja kertoo, miten se onnistui

1. Kuinka on mahdollista, että vankilan sisällä voi tapahtua henkirikos?

– Kaikki on aina mahdollista, kun ihmisiä suljetaan pieneen tilaan. Kun otetaan huomioon, että meillä on väkivaltaisesti käyttäytyvää porukkaa, niin kaikki on mahdollista. Siitä huolimatta vaikka teemme parhaamme, että näiltä tilanteilta vältyttäisiin.