Nokia kampesi kasvu-uralle – "Nyt tavoitteena on kasvun kiihdyttäminen", sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark

– Nokian viime vuosi meni paremmin kuin vielä viime vuoden alussa ennakoitiin. Uuden strategian toimeenpano on edennyt tosi hyvin, sanoo Inderesin analyytikko Atte Riikola .

Nokia palaa osingonmaksajaksi

5G-markkina kasvaa vielä vuosia

Lundmarkin mukaan Nokia on nyt iskussa niin taloudellisesti kuin teknologiankin suhteen ja se aiotaan käyttää hyväksi.

– Tavoitteena on kasvun kiihdyttäminen ja marginaalien parantaminen eli kasvaa markkinoita nopeammin ja saavuttaa vähintään 14 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali seuraavan 3-5 viiden vuoden aikana.

– Monet asiakkaat ovat vahvistaneet, että olemme olennaisilta osilta saaneet kilpailijat kiinni ja se luo hyvä pohjan jatkolle. 5G-markkina tulee jatkumaan useita vuosia ja sieltä on tulossa useita kehitysaaltoja. Lisäksi maailmassa on monia maita, jotka eivät ole edes aloittaneet 5G-investointejaan, ehkä merkittävimpänä näistä on Intia.