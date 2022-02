Kymmeniä hoitajia siirretään sivuun Etelä-Karjalassa – rokotepakko ollut voimassa kaksi päivää, ja rokotetut kollegat ympäri maata pelkäävät pahinta

Hoitajien rokotevelvoitteen voimaantulo on alkanut näkyä vanhusten hoivapalveluissa. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote siirtää sivuun useita kymmeniä rokottamattomia hoitajia.

Syynä on tiistaina voimaan tullut hoitajien rokotevelvoite. Sen mukaan hoitajalla täytyy olla täysi rokotussuoja tai hänen on pitänyt sairastaa koronatauti puolen vuoden sisällä, jos hän työskentelee lähikontaktissa koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien kanssa.

Kotihoito ja palveluasuminen tiukoilla

Kotihoidossa ja palveluasumisessa tilanne on hankalampi. Esimerkiksi Eksoten kotihoidossa ja palveluasumisessa on 20–30 rokottamatonta hoitajaa, ja vastuualueella on henkilöstöpulaa jo ennestään.