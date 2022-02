Uupuneet vanhemmat hakevat yhä useammin apua chatista – monet haluavat kertoa perheen tilanteesta, osa kaipaa konkreettisia neuvoja

Korona-aika on lisännyt vanhempien yhteydenottoja erityisesti chatissa, kertoo Ensi- ja turvakotien liiton erityisasiantuntija Tanja Henttonen Radio Suomen Päivän haastattelussa. Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa perheille apua jaksamiseen. Sitä annetaan chatissa, puhelimitse ja myös säännöllisempänä ryhmätoimintana, tiivimpää apua tarvitseville on ensikoteja, joissa ollaan ympäri vuorokauden.

– Se näyttäytyy perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa. Vanhempi, joka on uupunut ja väsynyt, voi kokea vanhemmuuden suorituksena, ja siitä tulee tympeää puuhaa. Ilo, joka vauvan ja vanhemman vuorovaikutukseen kuuluu, ja mielihyvä, mitä vauvan kanssa oleminen tuottaa, voi kadota väsymyksessä. Kierre on tärkeätä katkaista varhaisessa vaiheessa, ettei vanhempien uupumus syvene, sanoo Henttonen.

Psyykkisistä ongelmista ei hevin kerrota

– Ikävä kyllä meillä kulttuuri on sellainen, että kerromme helpommin, jos on fyysinen sairaus. Mutta jos on psyykkinen ongelma, esimerkiksi synnytysmasennus, uupumus, niin omasta voinnista ei uskalleta tai haluta kertoa. Mielenterveyden haasteisiin liittyy tabuja. Äitiys on erityisesti myyttinen: on käsitys, että äidin pitäisi olla aina rakastava ja kärsivällinen ja sensitiivinen, kuvailee Henttonen.