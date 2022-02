Maanviljelijöiden uusi trendi on ekologisuus – tilallinen: ”Tätä konetta ei olla hankittu siksi, että joku istuu Mannerheimintiellä teltassa”

Maaherran tilan seitsemänkymmenen lypsylehmän navetassa on yllättävän hiljaista.

Lypsyrobotin tasainen imuääni kertoo, että maitoa liikkuu, ja isossa navetassa ovat halunsa mukaan liikkeessä myös lehmät. Lypsyasemalle on pientä jonoa, mutta lehmät odottavat omaa vuoroaan rauhallisesti.

– Kaikilla lehmillä on parsipeti ja lantakäytävällä ovat kumimatot. On karjaharjaa ja viilennyspuhallinta, Paananen luettelee.

Maaherran tilan navetta on uusittu vuonna 2014. Kuvassa tilan perhe Markku, Erja ja Sampo Paananen.

”Taustalla voi olla myös imagosyitä”

Eläinten hyvinvoinnista on tullut asia, johon maatiloilla halutaan nyt satsata. Ilmiö näkyy maatalouden tukihakemuksissa, joissa ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin kohdistuu investointihalukkuutta aiempaa enemmän.

Maaseutuasiantuntija Juha Ikäheimon mielestä kyse on trendistä, jonka taustalla voi olla myös imagosyitä. Avustuksen on silti aina oltava tilan kannalta järkevä.

Maaseutuasiantuntija Juha Ikäheimo korostaa, että maatilan kaikki investoinnit on oltava tilan kannalta järkeviä.

Paneelit katolla yleistyvät

Tiloilla on ryhdytty investoimaan myös ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Kasvanut mielenkiinto näkyy myös Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulleissa hakemuksissa, joista suurin osa kohdistuu aurinkopaneeleihin.

– Joukossa on jokunen hakelämpökeskus, ja alueen tiloille on syntymässä myös pari biokaasulaitosta, maaseutuasiantuntija Ikäheimo myhäilee.

Yhtenä vauhdittajana on sähkön hinta, mikä tuntuu viljelijöiden kukkarossa. Paananen on vakuuttunut, että viljelijät ottavat erityisesti aurinkopaneelit pian omakseen.

– Ne tulevat yleistymään, kunhan ensin saadaan taloustilanne oikenemaan, että tiloilla on rahaa millä investoida.

– Energiantuotanto koko ajalta on ollut 51,91 megawattituntia.

Paanasen navetan katolla on 66 aurinkopaneelia, jotka tuottavat kesällä sähköä lehmille.

Voiko multain olla ympäristöteko?

Paananen sai viime vuoden haussa tukirahaa lietevaunun perään laitettavaan multaimeen. Kyseessä on viidentoista metrin leveydelle avautuva laite, jonka letkuista lanta levittyy suoraan maaperään ja kasvien juurille.

– Ei me tätä konetta olla sen takia hankittu, että joku istuu Mannerheimintiellä teltassa ja sieltä huutelee meille ohjeita. Kyllä me tehdään tämä täysin omasta tahdostamme ja omista lähtökohdista, hän vakuuttaa.

– Hälvenisi virheellinen mielikuva siitä, että me viljelijät olemme jotenkin ympäristövastaisia ihmisiä. Meillehän se ympäristö on kaikkein tärkein, koska sieltähän me leipämme saamme, hän muistuttaa.