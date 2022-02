Korona löysi tiensä Tongaan – viruksen epäillään saapuneen syrjäiseen saaristovaltioon avustuslaivojen mukana

Tähän asti Tyynellämerellä sijaitseva Tonga on ollut harvoja maailman maita, jossa ei ole juuri esiintynyt koronavirusta.

Pandemian alkuajoista asti Tongassa on ollut käytössä tiukat maahantulorajoitukset tartuntojen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi maahan saapuvien karanteeni kestää kolme viikkoa.

Viranomaiset toivovat, että sulkutoimilla voidaan ehkäistä koronan leviäminen pääsaarelta Tongatapuasta muille saarille. Esimerkiksi koulut ovat suljettuina ja matkustaminen saarten välillä on kielletty.

Korona tsunamia suurempi katastrofi

Tonga on ollut riippuvainen kansainvälisestä humanitaarisesta avusta tammikuun puolivälissä tapahtuneen suuren tulivuorenpurkauksen ja sitä seuranneen tsunamin jälkeen.

Australialainen HMAS Adelaide -alus on toimittanut avustustarpeita Tongaan.

Avustustarvikkeet on toimitettu saaristovaltioon ilman kontaktia paikallisen väestön kanssa.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) humanitaariset avustustarvikkeet on lisäksi eristetty kolmeksi vuorokaudeksi ennen niiden toimittamista tongalaisille.

Huoli Tongassa on kasvanut sen jälkeen, kun australialaisella HMAS Adelaide -aluksella havaittiin yli 20 koronatartuntaa tammikuun loppupuolella, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Tartuntaryppäästä huolimatta aluksen lasti purettiin Tongassa.