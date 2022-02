Golfaaja Kerttu Hiltunen, 19, tähtää menestykseen enkelisijoittajien tuella – entiset huippu-urheilijat sijoittavat nyt nuoriin lupauksiin

Hämeenlinnalainen Kerttu Hiltunen, 19, on tällä hetkellä yksi viidestä urheilijarahasto Sport Fundin nimikkourheilijasta. Hän on Suomen lupaavimpia nuoria golfpelaajia.

Kyse ei ole stipendistä vaan sijoittamisesta

Sport Fund on yksityinen pääomarahasto, joka on kerännyt enkelisijoittajilta yhteensä 1,8 miljoonan euron pääoman sijoitettavaksi nuoriin yksilöurheilijoihin. Urheilijarahasto on entisen ammattijääkiekkoilijan Jyrki Louhen kehittämä malli.

Golfaaja Kerttu Hiltunen on iloinen rahallisesta tuesta, mutta tärkeää on myös sijoittajien kautta saatu vahva tukiverkosto.

Rahaston bisnesenkeleistä moni on entinen huippu-urheilija, esimerkiksi NHL-kiekkoilija. Heidän tavoitteensa on tässä yhteydessä ensisijaisesti tukea nuoria urheilijoita. Sijoituksen odotetaan palautuvan sijoittajalle vuonna 2030 neljän prosentin tuotolla.

Rahoituksen lisäksi vahva tukiverkosto

Rahastossa on tällä hetkellä mukana viisi urheilijaa. Kerttu Hiltusen lisäksi yleisurheilija Jere Haapalainen ,alppihiihtäjät Erika Pykäläinen ja Rosa Pohjolainen sekä sulkapalloilija Joakim Oldorff . Tavoitteena on saada mukaan kaikkiaan 18 nuorta urheilijaa.

– Kerttuhan on yksi lahjakkaimpia ja potentiaalisimpia. Hän on erittäin hyvä tyyppi, joka on kokenut monia hetkiä urheilussa, hyviä ja huonoja. Hän on voittanut paljon ja nälkä on kova, sanoo Louhi.