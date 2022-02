Tamperelainen klubi halusi tuoda toivoa koronan keskelle ja avasi ovet kaikille – G Livelabista saa vuokrattua 45 minuutin esiintymisajan

Enkelnotkolle paikka on jo tuttu, sillä hän on tehnyt tiloissa Iltamia Tampereen freelance-näyttelijöiden kanssa.

– Tila on tekniikaltaan ja tunnelmaltaan upea.

Tallenne mukaan muistoksi

Korona on supistanut voimakkaasti myös G Livelab Tampereen toimintaa.

– Olemme olleet yleisötilaisuuksien osalta suljettuna koko tammikuun. Yksityistilaisuuksia on ollut mutta keikkoja ei, kertoo vastaava tuottaja Jaani Haapasalo .

Hinta tuntuu taiteilijasta huokealta

Jouko Enkelnotkolla on teatterikokemusta yli 25 vuotta. Hän on tehnyt musiikkia ja muun muassa levyttänyt Virtuoson nimissä. Kontratenorin yksi intohimo on sote-taide. Enkelnotko varasi G Livelab Tampereesta ajan myös toiselle päivälle. Silloin ollaan joulutunnelmissa.