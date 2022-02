Kunnanjohtajavalinnasta kasvoi likainen jälkipyykki – valtuutetulta rajuja väitteitä: "Minua uhattiin vapauden menettämisellä"

Viime marraskuun alussa Ruokolahden kunnanvaltuusto purki Sepposen virkasuhteen Ruokolahdelle. Päätöksestä Sepponen on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Samaan paikkaan valituksen ovat tehneet myös kolme Ruokolahden kunnanvaltuutettua. He perustelevat valitustaan muun muassa sillä, että valtuuston marraskuinen kokous ei heistä ollut oikeanlainen, eikä heille ollut toimitettu ajoissa tarpeellisia asiakirjoja.

Anu Sepponen puolestaan on kertonut , että Ruokolahti vaikuttaa haluavan eroon vaaleilla valitusta kunnanjohtajasta. Itse hän on sanonut vain halunneensa samat sopimusehdot kuin edeltäjänsä.

Sepponen ei vielä ole hoitanut kunnanjohtajan töitä päivääkään, vaikka aikaa valinnasta on kulunut jo puolitoista vuotta.

Painostava ilmapiiri

Valiokunnan mukaan hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien kesken on epäluottamusta, joka on vaikeuttanut kunnanhallituksen työskentelyä. Hallituksen kokouksista on puuttunut hyvä kokouskäytäntö eikä toisia ole kunnioitettu.