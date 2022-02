Euroopan sisävesien pisin jäätie on vesittymässä lumisateisiin – tuskastunut urakoitsija harmissaan turistien ja paikallisten puolesta

Euroopan sisävesien pisin jäätie uhkaa jäädä tänä talvena avaamatta. Pohjois-Karjalan Pielisellä kulkevaa Kolin-Vuonislahden jäätietä on yritetty kunnostaa käyttökuntoon joulukuun alusta, tuloksetta.

Ongelmana ovat olleet etenkin runsaat lumisateet. Ne ovat synnyttäneet painollaan railoja, joiden myötä jään päälle on päässyt paljon vettä.

– Kyllä tämä välillä turhauttaa, pakko se on myöntää. Höttöistä kohvajäätä on lumen takia paljon, ja joka päivä tuuli ja sateet vaikeuttavat tilannetta, jäätien urakoitsija Calle Heinonen kertoo.

Vuonislahdessa asuva Heinonen vastaa Pielisen jäätien tekemisestä nyt toista talvea peräkkäin. Takana on lukuisia ympäripyöreitä, yli 10-tuntisiksi venyneitä työpäiviä.

Jäätie lisää turismia

Silloin, kun Pielisen jäätie saadaan avattua, se on noin seitsemän kilometriä pitkä. Tie luo suoran yhteyden Lieksaan kuuluvien Vuonislahden ja Kolin kylien välille, lyhentäen niiden välistä ajomatkaa noin 50 kilometriä.

Koli on tunnettu suositusta kansallispuistostaan ja -maisemastaan. Alueen yrittäjiä edustavan Kolin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Veli Lyytikäinen sanoo jäätien olevan turismille tärkeä. Jos tie jää avaamatta, näkyy se Lyytikäisen mukaan hiihtolomasesongissa.

– Niinä talvina, kun jäätie on ollut suljettu, päiväkävijöitä on ollut vähemmän. Emme ole laskeneet tarkkoja lukuja, mutta kyllä vaikutus on ihan kiistaton, Lyytikäinen kuvailee.