Näin Venäjä pyrkii hajottamaan, hämmentämään ja hallitsemaan – mihin Suomen on syytä varautua?

Hybridiosaamiskeskuksen johtajan Teija Tiilikaisen mukaan käynnissä on Ukrainan tilanteeseen liittyen tyypillinen hybridiuhkaoperaatio, johon liittyy yleensä epäselvyyttä operaation kulusta ja tarkoituksesta. Ulkoministeri Sergei Lavrovin kirje on osa tätä kokonaisuutta.

1. Postia ulkoministeri Lavrovilta

Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen sanoo, että Suomen roolin nostaminen venäläismediassa osana neuvottelutilannetta on osa Suomeen kohdistuvaa vaikuttamista.

Venäjän julkaisemassa kirjeessä, joka on osoitettu Yhdysvaltain, Kanadan sekä useiden Euroopan maiden ulkoministereille, pyydetään “selkeää” vastausta siihen, miten maat ymmärtävät periaatteen siitä, ettei omaa turvallisuutta pitäisi lisätä muiden turvallisuuden kustannuksella.

2. Venäjä kerää joukkoja Ukrainan ympärille

Venäjä on tuonut Ukrainan rajalle merkittävän määrän joukkoja ja on aloittamassa sotaharjoitusta Valko-Venäjällä. Ympäröivät maat voivat vain arvailla, mihin Venäjä pyrkii ja mitä se tekee seuraavaksi.

3. Natoa ja länttä mustamaalataan

Tähän on pyritty rakentamalla kuvaa Euroopasta konfliktin partaalla. Osa narratiivia on puhe siitä, että eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri on kaatunut ja asevalvontajärjestelmä epäonnistunut.