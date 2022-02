Vapaa-ajankalastajat pettyivät käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun – "Kalavarojen rajallisuutta ei ole suunnitelmissa tunnistettu"

Hyviäkin kehitysaskeleita on otettu

Vapaa-ajankalastajien mukaan vaatimattomasta yleistilanteesta huolimatta on myös tapahtunut positiivista kehitystä. Yksi esimerkki on Kanta-Hämeestä.

– Kanta-Hämeessä vahvojen kuhavesien alueella on tehty runsaasti kuhan kasvuselvityksiä, ja niiden mukaan on ohjattu pyyntimittaa sekä solmuvälisäätelyä. Nopeasti kasvavissa kuhakannoissa lakisääteistä 42 sentin alamittaa on korotettu 45 senttiin tai jopa 50 senttiin yhdessä asianmukaisen verkon solmuvälin kanssa. Lisäksi suosituksena on asetettu ylämittoja kuhalle ja hauelle, kertoo kalatalousasiantuntija Janne Rautanen tiedotteessa.