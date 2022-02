Oikein käytettynä metsästysrauta ei ole vaarallinen, vakuuttaa valmistaja Janne Ala-Ikkelä – videolla hän näyttää, miten hetitappava toimii

Lain mukaan raudat on suojattava tukevasti. Vanhanmallisia metsästysrautoja löytyy vielä monen varastosta, muistona menneiltä ajoilta, mutta niiden käyttö on rikos.

– Kaikki muistavat Aku Ankan sivuilta perinteiset karhunraudat. Ne ovat olleet ovat olleet kiellettyjä jo ainakin 50 vuotta. Piisamiraudat, vastaavat mutta pienemmät, on nekin kielletty 1990-luvulla.

Kuvan piisamirauta on kielletty lailla.

Kotelo kuntoon

Viime kesänä uutisoitiin ikävistä tapauksista, joissa rauta oli tarkertunut karhun tassuun. Janne Ala-Ikkelä ei usko, että kyse on ollut koteloimattomista raudoista, vaan huolimattomasta käytöstä.

– Kotelo on voinut olla rikkinäinen tai suuaukko liian suuri, arvelee Janne Ala-Ikkelä

– Kulkuaukon koko on ratkaiseva. Jos se suuaukko on niin iso että siitä saa karvalakin nakattua läpi, niin se on ehdottomasti liian suuri vaikka suojakotelo olisi kuinka hyvä ja tukeva.